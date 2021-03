Z wywrotki wysypał się towar. Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w alei Prymasa Tysiąclecia. Jak informuje nasz reporter, z ciężarówki wysypał się towar. - To najprawdopodobniej jakaś glina lub ziemia z budowy – twierdzi.

- Na skrzyżowaniu alei Prymasa Tysiąclecia z Wolską, na dole, na rondzie z ciężarówki wypadł towar. Na moje oko jest to jakaś glina, ziemia z budowy. Ciężarówka ciągle jest na miejscu. Widać, że tylna burta jest uchylona, więc możliwe, że doszło do jakiejś awarii, w wyniku której ten towar znalazł się na jezdni – opisuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

Z relacji policji wynika z kolei, że był to cement. - Około godziny 15.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na środkowym pasie w alei Prymasa Tysiąclecia z wywrotki wysypał się cement. Służby już to sprzątają. W związku z tym, że jest to środkowy pas ulicy, kierowcy mogą napotkać na utrudnienia – ostrzega Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.