Parkujesz i nie płacisz? Kara bardziej dotkliwa

Według szacunków drogowców, nawet co trzeci kierowca nie płaci za parkowanie w centrum stolicy. Brak opłat za postój to problem nie tylko Warszawy. Kara 50 złotych za brak biletu nie odstrasza wielu kierowców.

Wyższe opłaty w kilku miastach

Do tej pory miasta nie mogły podnosić kar. W ustawie zapisano, że ta może wynosić maksymalnie 50 złotych. Sejm jednak przepis zmienił i teraz kara może podskoczyć do 225 złotych. Pierwsze miasta już skorzystały z nowych zasad. W Gdańsku kierowcy zapłacą 130 lub 200 zł, a we Wrocławiu 100 lub 200 złotych. W Krakowie kara wzrosła trzykrotnie: do 150 złotych. - Opłata ma spowodować, że ten ruch, rotacja będzie większa, że ludzie będą odjeżdżali, że uda się w ten sposób znaleźć wolne miejsca. Czy tak będzie? Zobaczymy - powiedział Dariusz Nowak z urzędu miasta w Krakowie.