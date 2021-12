Awaria ciepłownicza w Warszawie

Na ulicy Pięknej, przy skrzyżowaniu z Mokotowską doszło do awarii ciepłowniczej. W jezdni powstała wyrwa. Mieszkańcy i pracownicy z około stu okolicznych budynków nie mieli ogrzewania. Zimne grzejniki były między innymi w kilkunastu ambasadach.

Około stu budynków bez ogrzewania

Na miejsce pojechał Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. - Wygląda to poważnie. Na Pięknej przy skrzyżowaniu z Mokotowską widoczna jest spora wyrwa, z której wydobywają się kłęby pary. Samo skrzyżowanie jest przejezdne, natomiast zablokowano ulicę Piękną. Na miejscu jest straż miejska, są także pracownicy Veolii, którzy ogrodzili dziurę barierkami - opisywał nasz reporter. - Najprawdopodobniej doszło do pęknięcia rury o średnicy 20 centymetrów. Przybywa ekip technicznych Veolii - dodał.

Awaria na sieci odwadniającej

Awaria została usunięta następnego dnia rano. "Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że dostawy ciepła do mieszkańców w rejonie ulic Mokotowskiej i Pięknej zostały wznowione o godz. 05.00 w czwartek 9 grudnia" - poinformowano w komunikacie na stronie Veolii.

"Pracownicy firmy nieprzerwanie pracowali, aby jak najszybciej usunąć skutki awarii i zminimalizować dyskomfort odbiorców. Do usunięcia awarii mogli przystąpić ok. godz. 23, a po godz. 1 w nocy ciepłociąg zaczął być ponownie napełniany wodą. Ciepło zatem popłynęło do mieszkańców w tym rejonie w nocy, a odczuwalne w budynkach było o godz. 5 rano. Według dotychczasowych ustaleń awaria pojawiła się na sieci odwadniającej, czyli instalacji, która towarzyszy sieci ciepłowniczej. Sieć ciepłownicza w tym rejonie jest siecią nową i zbudowaną w najnowocześniejszej preizolowanej technologii. Tego typu awarie są rzadkością i będą badane przez spółkę" - przekazała spółka Veolia.