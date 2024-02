Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. "Stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia potencjalnych przechodniów"

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z warszawskiego Ursusa, na którym kamera samochodowa czytelnika zarejestrowała wyprzedzanie na przejściu dla pieszych przez innego kierowcę. Wideo trafiło do policji.

Do zdarzenia doszło 28 stycznia, około godziny 19, na ulicy Sosnkowskiego. - Kierujący pojazdem wykonał manewr wyprzedzania na wysokości przejścia dla pieszych, w żaden sposób nie upewniając się czy nikogo na tym przejściu nie ma. Stworzył on bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia potencjalnych przechodniów, a także samochodów, które mogły jechać z naprzeciwka, ponieważ manewr wyprzedzenia był również bardzo blisko zakrętu i kolejnego przejścia co wyraźnie widać na filmie - skomentował czytelnik. Dodał, że nagranie wysłał policji.