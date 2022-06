Wyprzedzał auta w korku, wjechał w pieszą przechodzącą na pasach

Kierowca osobowego forda wjechał w pieszą na pasach w Rembertowie. Do zdarzenia doszło, gdy mężczyzna wyprzedzał stojące w korku auta. Nagranie wypadku pojawiło się w mediach społecznościowych.

Do potrącenia pieszej doszło na ulicy Cyrulików w rejonie przystanku autobusowego PKP Rembertów. Nagranie zdarzenia zostało opublikowane we wtorek rano na Twitterze na profilu Bandyta z Kamerką. We wpisie wskazano, że przedstawiona sytuacja wydarzyła się tego samego dnia. Autor filmu przekazał nam, że na ulicy był korek spowodowany zamknięciem przejazdu kolejowego.