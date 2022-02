Auto osobowe wbiło się w tył ciężarówki, kolejne uderzyło w bariery. Dwa wypadki na trasie S2

czytaj dalej

Reportaż Superwizjera "Jak gangsterzy przejęli więzienie" opowiada o układzie korupcyjnym, który funkcjonował w areszcie na Białołęce. O materiale opowiadał we "Wstajesz i weekend" szef Superwizjera Jarosław Jabrzyk. - Mogłoby się wydawać, że okres odsiadki to czas zmarnowany na przestępczej drodze, ale ludzie, którzy trafili do tego aresztu, zadbali, żeby ich ruchy nie były skrępowane i żeby dalej zarabiali - mówił.