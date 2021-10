Wypadek z udziałem autobusu i dwóch aut na S8

Na trasie S8, przed ulicą Modlińską doszło do zderzenia dwóch aut i autobusu. Do szpitala trafiła jedna osoba.

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, do zdarzenia doszło na trasie w kierunku Poznania, przed ulicą Modlińską. - Zderzyły się: osobowe mercedes, volkswagen i autobus. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do wypadku doszło, gdy kierowca mercedesa zmieniał pas ruchu, wtedy zderzył się z volkswagenem, który uderzył z kolei w bariery i autobus. Jeden z dwóch pasów jest zablokowany - przekazał nasz reporter.