Wypadek w Alejach Jerozolimskich. Auta wpadły do rowu

Jedna osoba została ranna w wypadku w Alejach Jerozolimskich - informuje policja. Po zderzeniu oba samochody wpadły do rowu.

Jak informuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński do wypadku doszło na wysokości numeru 239 w kierunku centrum miasta. Naszemu reporterowi udało porozmawiać się z jednym ze świadków zdarzenia. - Opowiadał on, że kiedy jeden z kierowców próbował wyjechać z terenu salonu samochodowego i włączał się do ruchu w Alejach Jerozolimskich, nagle z niewiadomych przyczyn jadący Alejami Jerozolimskimi volkswagen zjechał w prawo i wpadł w ten samochód - opisuje przebieg wydarzeń Zieliński.