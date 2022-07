Stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi, zdemolował stację Veturilo

Wypadek w pobliżu Stadionu Narodowego. Kierowca kii zjechał z jezdni i uszkodził stację Veturilo. Zniszczone zostały też hulajnogi elektryczne. Mężczyznę przetransportowano do szpitala.

Do zdarzenia doszło po godzinie 12, na Wybrzeżu Szczecińskim, na wysokości wjazdu na most Poniatowskiego. - Z pierwszych informacji wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Kia, stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z jezdni i uderzył w murek - powiedział Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, kierowca trafił do szpitala. Tam też policjanci sprawdzą, czy był trzeźwy.