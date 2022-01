Wjechał w pieszą na przystanku. Kobieta zmarła. "Nie zastosował się do czerwonego światła"

Do wypadku doszło 10 maja 2021 roku na skrzyżowaniu Wołoskiej z Racławicką (rondo Schumana). Zderzyły się tam dwa samochody - renault i kia. To drugie po zderzeniu wjechało na chodnik i uderzyło w pieszą. Kobieta została przewieziona do szpitala w ciężkim stanie. Po kilku godzinach 64-latka zmarła. - Po zderzeniu kia przejechała przez przejście dla pieszych i wpadła na przystanek autobusowy na ulicy Racławickiej. Ma rozbitą przednią szybę od strony kierowcy, a także urwane tylne koła. Renault z kolei stoi na skrzyżowaniu na jezdni na Wołoskiej w kierunku Woronicza i ma rozbity przód - opisywał w dniu wypadku reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.