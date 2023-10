Wypadek na zamkniętym odcinku Trasy Łazienkowskiej. Kierowca przewozu osób uderzył w auto dostawcze

Jeszcze nie oddali jej do użytku, a już doszło tam do wypadku. Kierowca jednej z firm przewozowych wjechał na zamknięty odcinek Trasy Łazienkowskiej. Tam uderzył w samochód dostawczy ekipy budowlanej. Jak ustaliliśmy, wcześniej brał udział w innej kolizji.

Najpierw kolizja z innym autem...

Więcej informacji podała później policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14.55. W alei Armii Ludowej, na wysokości Agrykoli, doszło najpierw do zderzenia dwóch pojazdów. Były to dwie toyoty. Po tym zdarzeniu jeden z kierowców zjechał na pas wydzielony, gdzie odbywają się roboty drogowe i uderzył w zaparkowanego tam mercedesa, w którym nikogo nie było. Kierujący tą toyotą trafił do szpitala - przekazał nam Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.