Motocyklista uderzył w bariery na węźle Opacz. Policja: zmarł w szpitalu

Na estakadzie zjazdowej z trasy S2 w kierunku Alej Jerozolimskich doszło do poważnego wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, służby musiały w tym czasie wstrzymać ruch. Jak podała po południu policja, motocyklista zmarł w szpitalu.

Jak przekazała nam rano rzeczniczka pruszkowskiej komendy Karolina Kańka, do zdarzenia doszło na zjeździe z trasy S2 w stronę Alej Jerozolimskich. Chodzi dokładnie o węzeł Opacz. - W tym miejscu przed godziną 9 doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że motocyklista uderzył w bariery. Zostanie przetransportowany pogotowiem lotniczym do szpitala - mówiła policjantka.