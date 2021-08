Wypadek na Ursynowie. Motocyklista zderzył się z busem firmy kurierskiej

Na Polinezyjskiej doszło do zderzenia motocykla i samochodu dostawczego firmy kurierskiej. Jak podaje policja, motocyklista został zabrany do szpitala.

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter informuje, że na Polinezyjskiej, na wysokości numeru 6 doszło do zderzenia z udziałem motocyklisty: - Na ulicy leży motocykl. W pobliżu stoją dwa radiowozy. Jeden pas przy Teligi w kierunku Indiry Gandhi jest zablokowany.

Policja uzupełnia, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do niej o godzinie 10.30. - Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia motocykla marki Romet z peugeotem. Motocyklista został przewieziony do szpitala - mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.