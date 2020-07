Autobus uszkodził trzy auta i latarnię. "Jedna osoba przewieziona do szpitala"

Na Bielanach autobus miejski uderzył w trzy zaparkowane przy jezdni samochody. Uszkodził też latarnię, której klosz spadł na kolejne auto. Policja informuje, że jedna osoba trafiła do szpitala.

Jak podaje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, do zdarzenia doszło na ulicy Klaudyny. Policja precyzuje, że autobus jechał w stronę ulicy Rudzkiej.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 10.35. Autobus linii numer 181 zderzył się z trzema samochodami osobowymi. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Na tę chwilę wiemy, że kierowca autobusu był trzeźwy - przekazuje Anna Wójcik z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Nieoficjalnie: kierowca zasnął

Jak ustalił nieoficjalnie reporter tvnwarszawa.pl, kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Zapytaliśmy o to Joannę Parzniewską, rzeczniczkę prasową firmy Arriva, do której należy autobus.

- Na tę chwilę trudno nam się do tego odnieść. Nie znamy dokładnych okoliczności zdarzenia. Czas pracy kierowcy był prawidłowy. Wczoraj (w poniedziałek - red.) był rezerwowym, nie prowadził autobusu. Na pewno nie ma mowy o przekroczeniu godzin pracy - zapewnia przedstawicielka Arriva. Do tego samego przewoźnika należał autobus, który niespełna dwa tygodnie temu spadł z trasy S8. Wówczas jedna osoba zginęła. Kierowca przyznał się do prowadzenia po zażyciu amfetaminy. Usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za które grozi mu 15 lat więzienia. Czytaj więcej>>>