Dramatyczny wypadek na trasie S8. Auto zgniecione przez dwa tiry. Jedna osoba nie żyje

Jak relacjonował Michał Konopka ze stołecznej straży pożarnej, łącznie zderzyło się sześć aut, a dwa tiry zgniotły samochód osobowy. Potwierdził to reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który był na miejscu. - Samochód osobowy jest zgnieciony jak harmonijka. Strażacy muszą użyć sprzętu hydraulicznego, by dostać się do kierowcy we wraku matiza - informuje reporter.