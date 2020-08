Wypadek na rondzie w centrum. "Zatory na jezdni, trąbiący na siebie kierowcy"

Na rondzie Czterdziestolatka zderzyły się opla i seat. Jak podała policja, jedna osoba została ranna. - W tym miejscu o tej porze jest duży ruch, ale przez to zdarzenie, jest gorzej niż zwykle - opisywał sytuację na rondzie nasz reporter.

Do wypadku doszło około godziny 14.30. - Seat zderzył się z oplem. Kierowca tego drugiego auta został zabrany do szpitala - informował Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Nasi funkcjonariusze jeszcze pracują na miejscu. Utrudnienia mogą trochę potrwać, bo mamy do czynienia z wypadkiem - dodał policjant.