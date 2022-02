Auto zajechało mu drogę. Zderzył się z innym i przebił bariery

czytaj dalej

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wysłał pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na Mazowszu, w którym zwrócił się z "pilną prośbą o wskazanie listy obiektów, które mogą zostać przeznaczone do ewentualnego kwaterowania cudzoziemców". Do treści dokumentu dotarł reporter TVN24.