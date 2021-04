Zmarł rowerzysta, który miał wypadek na moście Gdańskim

Przypomnijmy: do wypadku doszło w niedzielę 25 kwietnia, na południowej części ścieżki rowerowej mostu Gdańskiego. Jak przekazywał Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl, nieprzytomnego mężczyznę zabrała karetka pogotowia ratunkowego. Policja potwierdzała, że został zabrany do szpitala. - Ustalamy, czy mężczyzna zderzył się z innym rowerzystą, czy też uderzył w barierki na moście - mówiła nam wówczas Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

To nie był jedyny wypadek z udziałem rowerzysty, do którego doszło w niedzielę. Tego dnia, chwilę wcześniej na Bulwarach Wiślanych na wysokości Multimedialnego Parku Fontann rowerzysta potrącił pieszego. Również po tym wypadku policja przekazywała nam, że poszkodowany został zabrany do szpitala.