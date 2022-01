Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na Mokotowie. Lądował śmigłowiec LPR, dwoje dzieci w szpitalu

W alei Wilanowskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do szpitala trafiła dwójka dzieci, która podróżowała w samochodzie.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14.54. Doszło do zderzenia autobusu ZTM z samochodem osobowym marki Nissan. Na miejsce przyjechała karetka, lądował też śmigłowiec LPR. Kobieta, która jechała autem osobowym wiozła dwójkę dzieci, które są teraz badane. Nie ma jeszcze informacji, czy ktoś trafi do szpitala. Kierowca autobusu został już przebadany na zawartość alkoholu, jest trzeźwy - przekazał przed godziną 16 Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Później dodał, że kierująca nissanem również była trzeźwa. - Dwójka dzieci, która podróżowała nissanem trafiła do szpitala karetką - poinformował policjant.