Tramwaj potrącił 85-latka na Marszałkowskiej

Przed południem w centrum doszło do potrącenia mężczyzny przez tramwaj. Ponad godzinę trwały utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Marszałkowskiej.

Do wypadku doszło chwilę przed godziną 10 przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską. - Tramwaj linii 35 potrącił 85-letniego mężczyznę, który trafił do szpitala. Będziemy prowadzili dochodzenie w tej sprawie, by ustalić okoliczności tego zdarzenia - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.