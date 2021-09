Wypadek na Kochanowskiego. Motocyklista trafił do szpitala

Na ulicy Kochanowskiego, na Bielanach doszło do wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Jak informuje policja, kierujący jednośladem trafił do szpitala.

Do wypadku doszło na wysokości ulicy Kochanowskiego 45. - Około godziny 7.50 otrzymaliśmy informację, że na Kochanowskiego doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym marki Volkswagen. Motocyklista został zabrany do szpitala. Kierujący samochodem był trzeźwy - przekazała Monika Nawrat z Komendy Stołecznej Policji.