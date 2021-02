Prezes Tramwajów Warszawskich po wypadku na Grójeckiej: jesteśmy gotowi rozpocząć projekt przebudowy

W poniedziałek po południu na ulicy Grójeckiej, w pobliżu wiaduktu nad torami kolejowymi i przystankiem PKP Rakowiec doszło do tragicznego wypadku: 20-letni kierowca stracił panowanie nad audi, wypadł z drogi i skończył za barierkami ochronnymi. Jak podały służby, na miejscu zginęła przechodząca tamtędy kobieta, natomiast mężczyzna, również przechodzień, został zabrany do szpitala. Kierowcy nic się nie stało.

To nie pierwszy raz, gdy Bartelski zabiera głos w sprawie Grójeckiej. Niemal dokładnie rok temu, gdy tramwajarze zapowiadali doraźny remont torowiska na tej ulicy, aktywiści punktowali, że nie zaplanowano poszerzenia bardzo wąskich i bardzo niebezpiecznych przystanków . Bartelski przyznawał rację, ale tłumaczył, że to wykracza poza zakres remontu i wymaga przebudowania ulicy na całej szerokości, a więc przede wszystkim - decyzji ratusza.

Apele o to, by Grójecką zwęzić i uspokoić powracają od kiedy przestała ona pełnić rolę wylotówki z Warszawy, a większość ruchu przejęła nowa trasa S8 z obwodnicą Janek i Raszyna. Drogowcy na te apele pozostają jednak głusi. Niedawny remont skrzyżowania z Harfową i Racławicką , choć pozwolił na likwidację niebezpiecznego przejścia dla pieszych przez wiele pasów ruchu, w żaden sposób nie zmienił samego profilu ulicy.

O to, czy zapowiedź Bartelskiego może się przełożyć na realne działa miasta, będziemy pytać stołecznych drogowców. Kilka tygodni temu pisaliśmy jednak tym, że miastu nie udało się przebudować ulicy Sokratesa, gdzie w październiku 2019 roku doszło do śmiertelnego wypadku. Rafał Trzaskowski zapowiedział wtedy, że ulica przejdzie gruntowną modernizację. Miały pojawić się progi spowalniające, dodatkowe patrole policjantów z drogówki, a wszystkie niebezpieczne przejścia miały przejść audyt. W rocznicę wypadku stołeczni aktywiści zauważyli, że nie udało się doprowadzić do kompleksowych zmian - i to przez cały rok. - Latem pojawiły się nawet głosy o demontażu zamontowanych po wypadku progów spowalniających – przypomniało w październiku ubiegłego roku Miasto Jest Nasze.