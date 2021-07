Wypadek na Grochowskiej. Policja: jeden z kierowców był nietrzeźwy

Do zderzenia doszło przed godziną 9. - Zderzyły się toyota i audi. Jedna osoba z audi została zabrana do szpitala. Natomiast kierowca toyoty wydmuchał 0,14 miligrama alkoholu na litr powietrza - informuje Monika Nawrat z Komendy Stołecznej Policji. Taki wynik badania alkomatem oznacza około 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, co kwalifikuje się jako wykroczenie polegające na jeździe po spożyciu alkoholu.