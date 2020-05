Staranował przystanek, prowadził po alkoholu. Zarzuty dla kierowcy z Grochowskiej

Mężczyzna tuż po wypadku porzucił rannych pasażerów i pieszo "oddalił się z miejsca zdarzenia". Pościg był jednak krótki - policjanci zatrzymali go przy rondzie Wiatraczna. 31-letni Gruzin był pod wpływem alkoholu - miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Na razie dwa zarzuty

Jak doprecyzowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, zarzuty dotyczą kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli.

- Wcześniej, tego samego dnia, inne służby próbowały zatrzymać kierowcę do kontroli. Nie zastosował się, stąd ten zarzut - wyjaśniła policjantka i zaznaczyła, że niewykluczone, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty: - Będzie to zależało od stanu zdrowia poszkodowanych. Na tym etapie nie wiemy jeszcze, czy to zdarzenie drogowe zostanie zakwalifikowane jako kolizja czy wypadek.