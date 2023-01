Kierowca potrącił pieszą na przejściu

Policja otrzymała zgłoszenie o wypadku przy skrzyżowaniu ulic Strumykowej i generała Stefanika około godziny 18.30. - Doszło do potrącenia pieszej przez kierującego pojazdem marki Kia. Kierowca był trzeźwy. Piesza została zabrana do szpitala - informuje Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje, wstępne ustalenia wskazują na to, że do zdarzenia doszło do oznakowanym przejściu dla pieszych.