Motocyklista bez prawa jazdy zderzył się z autobusem miejskim

Wypadek na Puławskiej. Motocyklista trafił do szpitala po zderzeniu z autobusem. Jak podała policja, mężczyzna "nie miał uprawnień do prowadzenia jednośladu".

Potwierdziła to policja. - W zderzeniu ucierpiał motocyklista. Z urazem nogi został przewieziony do szpitala. Nie miał uprawnień do prowadzenia jednośladu. Żaden z pasażerów autobusu nie został ranny - powiedział Rafał Rutkowski z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w autobus - dodał policjant.