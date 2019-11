Koledze dał książkę "Motocyklista doskonały". Sam zginął w wypadku

Radek tego dnia miał iść z dziewczyną do kina. Ale do kobiety zadzwonił przyjaciel. Powiedział, że jej chłopak nie żyje. Motocyklista zginął w wypadku na moście Siekierkowskim ponad rok temu. Rodzina do dziś nie wie, dlaczego. Prokuratura umorzyła postępowanie, jednak sąd uchylił tę decyzję.