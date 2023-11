Śpiączka, długa rehabilitacja i powrót do pracy. Jest wyrok w sprawie wypadku ratownika "Borkosia"

Sąd wydał wyrok w sprawie wypadku drogowego, w którym uczestniczył znany warszawski ratownik wolontariusz Marcin "Borkoś" Borkowski. W orzeczeniu stwierdzono, że poruszał się on pojazdem uprzywilejowanym, a winę za spowodowanie wypadku ponosi kierująca samochodem osobowym.

Zbiórka krwi i długa rehabilitacja

Po wyjściu ze szpitala, dzięki środkom ze zbiórki internetowej, rozpoczął rehabilitację. Jak sam mówił, musiał od nowa nauczyć się chodzić. Obrażenie jakich doznał podczas zderzenia były jednak na tyle poważne, że do dzisiaj nie odzyskał pełnej sprawności - nie może w pełni wyprostować prawej ręki, nadal uczestniczy w rehabilitacji.

"Nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu"

"Włączając się do ruchu z miejsca postoju pojazdów znajdującego się przy jezdni ul. Radzymińskiej z zamiarem jazdy w lewo na ul. Radzymińską, nie zachowała należytej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, przez to doprowadziła do zderzenia z jadącym na wprost motocyklem (…) kierowanym przez Marcina Borkowskiego, który uczestniczył w akcji związanej z ratowania życia" - czytamy w orzeczeniu.