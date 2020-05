Rusza program "SOWA". Ratusz: oszczędzimy ponad 300 tysięcy złotych rocznie

Oszczędności i ekologia

13 lokalizacji

Wymiana lamp na LED-owe i energooszczędne

I przypomina, że pod koniec kwietnia ogłoszony został planowany na lata 2021-2022 program wymiany 43 tysięcy opraw oświetleniowych na energooszczędne ledy. To osobny, duży projekt prowadzony równolegle do programu "SOWA". "Szacujemy, że spowoduje on trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej – w ciągu roku jest to oszczędność ok. 38 GWh, czyli kwoty ok. 16 mln zł. To oznacza, że same tylko oszczędności energii pozwolą na zwrot kosztów inwestycji w ciągu trzech lat" - zaznaczył ratusz w komunikacie.