Kolizja na środku skrzyżowania. Ambulans do transportu krwi na boku

Na Wybrzeżu Szczecińskim doszło do kolizji peugeota i ambulansu przeznaczonego do transportu krwi. - Samochody są mocno rozbite, jeden z nich wylądowało na boku - opisuje nasz reporter.

Do zderzenia doszło około godziny 16.40 na wysokości mostu Świętokrzyskiego.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe: peugeot i dacia. Ten drugi to ambulans do przewozu krwi. Po zderzeniu wylądował on na boku, a wcześniej skosił latarnię. Ta zwaliła się na dwa pasy ruchu - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński i zaznacza, że oba auta są mocno rozbite. - Oprócz tego na skrzyżowaniu leżą porozrzucane elementy karoserii, z samochodów wyciekły też płyny eksploatacyjne - dodaje.