Wszystkie fotoradary na moście Poniatowskiego działają. Zarejestrowały już blisko 6 tysięcy naruszeń

Prawie sześć tysięcy naruszeń

Jak przekazała Polskie Agencji Prasowej rzeczniczka GITD Monika Niżniak, ostatni fotoradar na moście Poniatowskiego został przełączony w tryb rejestracji we wtorek, w samo południe. - Od 14 września do tej pory pięć działających fotoradarów zarejestrowało prawie 5,9 tys. naruszeń - podkreśliła Niżniak.

Przekazała, że wszystkie sprawy są na bieżąco analizowane i jest sporządzona do nich dokumentacja. - Dla niemal 4,5 tys. właścicieli pojazdów przygotowane są wezwania - zaznaczyła. - W ponad 300 przypadkach mamy do czynienia z wielokrotnym naruszeniem przepisów. W większości przypadków co najmniej dwukrotnym. Są również przypadki przekroczenia prędkości tym samym pojazdem nawet 9 razy - wyjawiła.