Bilans świątecznych dni na warszawskich drogach. Jedna dobra wiadomość
W związku z dniem Wszystkich Świętych, w ramach akcji "Znicz", policjanci prowadzili kontrole drogowe, nadzorowali ruch w rejonach cmentarzy oraz na głównych trasach dojazdowych i wyjazdowych ze stolicy. Zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz trzeźwość kierujących. Kierowali ruchem w miejscach największego natężenia oraz dbali o bezpieczeństwo pieszych, przemieszczających się w rejonach nekropolii.
13 osób rannych
"W okresie od 30 października do 1 listopada na terenie garnizonu stołecznego odnotowano 11 wypadków drogowych, w których 13 osób zostało rannych" - poinformował podkom. Kamil Sobótka z wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji. Wśród poszkodowanych nich nie ma ofiar śmiertelnych.
Funkcjonariusze zatrzymali również 33 kierujących, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
"Choć statystyki wskazują na poprawę bezpieczeństwa w wielu obszarach, każdy wypadek i każda osoba poszkodowana przypominają, że na drodze nie ma miejsca na lekkomyślność" - podkreślił Sobótka.