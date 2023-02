Veturilo na nowych zasadach, ale ze starymi cenami

Za tydzień, 1 marca, na stołeczne ulice wrócą rowery miejskie Veturilo. Ratusz zapowiada, że dla mieszkańców dostępne będą nowe jednoślady. Zmienia się sposób wypożyczania i zwrotu, który ma być łatwiejszy.

- Wiosna przyjeżdża do Warszawy na rowerze. Miejski rower to nie tylko rekreacja, ale ułatwienia komunikacyjne. Rower nie stoi w korkach, a pozwala szybko przemieścić się w obrębie dzielnicy. To realizacja idei miasta 15-minutowego, w którym każdy z mieszkańców ma wszystkie potrzebne do życia usługi w zasięgu 15 minut podróży - mówi cytowany w komunikacie wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. - Veturilo łatwo połączyć z komunikacją zbiorową, np. z metrem. Wtedy szybko i wygodnie możemy przemieścić się na duże odległości. Zachęcam do takiego korzystania z rowerów miejskich w Warszawie - dodaje.

W ramach obowiązującej do 2028 roku umowy 300 stacji Veturilo sfinansowanych przez Warszawę znajdzie się w każdej z 18 dzielnic. Dodatkowe stacje – a wraz z nimi dodatkowe rowery – mogą sfinansować urzędy dzielnic oraz prywatne firmy.

Na stołeczne ulice wracają rowery miejskie Veturilo UM Warszawa

Każdy stojak będzie oznakowany, koniec z elektrozamkami

Ratusz zapewnia, że każda stacja będzie wyraźnie oznaczona – jej początek wyznacza słup informacyjny, dodatkowo każdy stojak w rzędzie będzie oznakowany za pomocą wielojęzycznej naklejki. "Estetyczny i minimalistyczny słup w warstwie graficznej nawiązuje do symboli stolicy oraz kolorystyki rowerów Veturilo. Są na nim umieszczone informacje (po polsku i angielsku) o podstawowych zasadach działania systemu, zapisach regulaminu itd." - wskazują urzędnicy.

Z kolei naklejka pozwoli na pierwszy rzut oka odróżnić stojaki związane ściśle z rowerem Veturilo od pozostałych. To ważne, ponieważ od tego roku stacje Veturilo będą mieć formę standardowych stojaków rowerowych w kształcie "odwróconej litery U" – bez wyróżniającego ich dotąd elektrozamka.

Zamiast elektrozamków każdy rower został wyposażony w zamek na tylnym kole oraz odbiornik GPS. Informacje o lokalizacjach wszystkich stacji będą też wkrótce dostępne w nowej aplikacji mobilnej Veturilo, na odświeżonej stronie internetowej systemu oraz w miejskim serwisie mapowym.

Na ulicach Warszawy stoi już trzy tysiące nowych stojaków, każdy z nich mieści dwa rowery. Ważna nowość: będą ogólnodostępne, dozwolone będzie parkowanie przy nich również prywatnych rowerów. A także hulajnóg elektrycznych – zarówno prywatnych, jak i z wypożyczalni.

Strefy zwrotu - dodatkowe punkty do zakończenia wypożyczenia

Nowe Veturilo wprowadza również nowe pojęcie "strefy zwrotu". To dodatkowe punkty, oprócz stacji, w których będzie można zakończyć wypożyczenie. Takich punktów na start będzie ok. półtora tysiąca. Ich siatka została opracowana w oparciu o wybrane publiczne parkingi rowerowe. Mają zapewnić większą elastyczność w korzystaniu z usługi i jednoczesne zachowanie porządku.

To takie same stojaki jak te, przy których już od ponad roku można zostawiać hulajnogi elektryczne. One również oznakowane są wielojęzyczną naklejką – z symbolem roweru i hulajnogi. Kolejne istniejące stojaki są sukcesywnie oznaczane w ten sposób. Naklejki pojawiają się też na części nowych parkingów. Dodatkowych możliwości parkingowych dla użytkowniczek i użytkowników Veturilo cały czas będzie więc przybywać.

Strefy i stacje będą od siebie wyraźnie odróżnione w aplikacji mobilnej Veturilo. A przede wszystkim: przy strefach nie ma charakterystycznego słupa.

Ceny bez zmian

Rower miejski Veturilo to nie tyle turystyka i rekreacja, co dopełnienie systemu transportowego miasta. Uzupełnia komunikację miejską jako dojazd na tzw. pierwszym (lub ostatnim) kilometrze. Zwiększa jej atrakcyjność i ułatwia dostęp do niej.

Ratusz podkreśla, że mimo wyzwań finansowych Warszawa od lat nie podniosła cen biletów na komunikację miejską. Również ceny za wypożyczenie Veturilo pozostają bez zmian.

Taryfy za wypożyczenie rowerów tradycyjnych oraz ze wspomaganiem elektrycznym pozostaną bez zmian.

Wypożyczenie rowerów tradycyjnych – cennik:

1-20 minut - 0 zł 21-60 minut - 1 zł Druga godzina - 3 zł Trzecia godzina - 5 zł Czwarta i każda następna godzina - 7 zł

Cennik obejmuje standardowe rowery miejskie oraz tandemy, czyli rowery dwuosobowe.

Wypożyczenie rowerów ze wspomaganiem elektrycznym – cennik:

1-20 minut - 0 zł 21-60 minut - 6 zł Druga i każda następna godzina - 14 zł

W odróżnieniu od poprzednich edycji Veturilo teraz rowery elektryczne będzie można zostawiać w dowolnej stacji.

Dochodzą nowości: możliwość pozostawienia roweru poza stacją (w strefie zwrotu) za dodatkową opłatą oraz bonusy finansowe za "odprowadzenie" roweru do stacji:

Zakończenie wypożyczenia w strefie zwrotu – opłata dodatkowa 15 zł Zakończenie wypożyczenia w stacji, jeśli rower został wypożyczony w strefie zwrotu – dodatkowe +5 zł na konto użytkownika

Pozostawienie roweru "na mieście" – poza stacją oraz poza strefą zwrotu – to kara, której wysokość zaczyna się od 20 zł. Wypożyczenie, którego początek i koniec będą w rejonie stacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami lub bonusami.

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl