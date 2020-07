Dla mieszkańców za głośna, dla obrońców zbyt cenna. Remont Smoczej wstrzymany, kostka na razie zostaje

Rozbiórka bruku nie rozpocznie się jednak w planowanym terminie. - Przełożymy remont o kilka dni. W momencie, kiedy poinformowaliśmy, że ulica Smocza będzie remontowana, odezwali się obrońcy bruku na tej ulicy. W związku z ich protestami dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski zdecydował, że spotkamy się ze stołecznym konserwatorem zabytków i Biurem Architektury. Liczymy na to, że uda nam się wypracować koncepcję, która zadowoli wszystkie strony - mówi Dybalski.

"To nasza perełka"

"Krótki odcinek Smoczej między Nowolipiem a Nowolipkami to nasza perełka przypominająca o unikatowym charakterze osiedla wpisanego osiem lat temu do gminnej ewidencji zabytków. W 1971 r. kręcono tu kultowe sceny z filmu "Nie lubię poniedziałku". Bruk wiąże się też z tragiczną wojenną historią Polski. Tę nawierzchnię bazaltową wykonali pracownicy państwowych kamieniołomów z Janowej Doliny, wymordowani w 1943 r." - piszą na Facebooku twórcy profilu SOS dla podwórek na Muranowie.

Przedwojenny bruk?

- Tutaj wszystkie ulice były tak wybrukowane. Widać to na archiwalnych zdjęciach. Po wojnie Smocza została wyprostowana, więc trzeba było przełożyć bruk. Ale jest to ten sam materiał - jeśli nie ze Smoczej, to z jednej z sąsiednich ulic - powiedział Zieliński w rozmowie z "Gazetą Stołeczną".