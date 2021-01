Trzy kolizje w tym samym miejscu. "W zdarzeniach brało udział 10 pojazdów"

We wtorek wieczorem w alei Prymasa Tysiąclecia w ciągu godziny doszło do trzech kolizji. Jak podaje policja, uczestniczyło w nich łącznie 10 pojazdów.

Do zderzeń doszło po godzinie 20 w okolicy miejsca, gdzie aleja Prymasa Tysiąclecia krzyżuje się z ulicą Czorsztyńską na Woli. - W tym miejscu doszło do trzech zdarzeń z udziałem 10 pojazdów: o godzinie 20.16, 20.44 i 21.12. Były to kolizje. Nie było osób rannych. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi - przekazał Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.