Dzielnica informuje o otwarciu wejścia na kładkę, kolejarze dementują

- Na miesiąc przed rocznicą otwarcia stacji Warszawa Powązki pasażerowie z Woli i Żoliborza zyskali dostęp do peronów przez kładkę. Jeszcze kilka dni temu dostępu do niej strzegły stalowe ogrodzenia. Dziś już ich nie ma - poinformował Tomasz Keller z biura prasowego dzielnicy Wola.

"Status kładki się nie zmienił"

Kładka powinna być zamknięta, jednak zapory zniknęły. Potwierdził to reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który w środę był na Przasnyskiej. - Piesi mogą już bez przeszkód wejść na kładkę od strony Woli. "Zasieki" w postaci czerwono-białej taśmy zostały przerwane - zauważa Szmelter.

Nie chodzi jednak tylko o taśmę. Jeszcze pod koniec sierpnia wejście na peron od Woli uniemożliwiał metalowy płot, co wówczas zarejestrowaliśmy.

Kłopotliwa "droga publiczna"

Przystanek kolejowy Warszawa Powązki działa od 1 listopada ubiegłego roku. W ramach inwestycji powstała również kładka dla pieszych łącząca Wolę i Żoliborz. Stanęła w osi Przasnyskiej, która po wolskiej stronie łączy się ze Słodowiecką. I to właśnie po tej stronie pojawił się problem. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski informował pod koniec sierpnia, że nadzór budowlany odmówił wydania kolejarzom pozwolenia na użytkowanie kładki. - Ze względu na to, że inwestor [PKP PLK - red.] nie zapewnił jej dostępu do drogi publicznej - wyjaśniał.