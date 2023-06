Wodą z miejskich basenów będą myć ulice

Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta startuje z ekologiczną akcją recyklingu wody. Wodę z miejskich basenów wykorzysta do mycia ulic. A to - jak zapewniają urzędnicy - tylko jeden z przykładów działań Warszawy w duchu idei "zero waste".

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) rozpoczyna coroczną ekoinicjatywę, która opiera się na współpracy z miejskimi pływalniami.

"Idea ponownego wykorzystywania wody z basenów wpisała się już w stały harmonogram sprzątania miasta. Z roku na rok obserwujemy zwiększone zaangażowanie i chęć włączenia się pływalni w wodny recykling, który przynosi tyle korzyści dla środowiska" - mówi cytowany w komunikacie na ten temat Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta. I dodaje: "Cieszy nas też to, że entuzjastami tego przedsięwzięcia są mieszkańcy, którzy rozumieją jak ważne jest odzyskiwanie tak cennego surowca jakim jest woda i racjonalne gospodarowanie nią".

Pierwszym basenem, który wziął udział w tegorocznej edycji wodnego recyklingu, był Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawer. Wodę, która zapełniła w sumie 22 pojazdy służb oczyszczania, wykorzystano do sprzątania ulic. ZOM aż do jesieni będzie regularnie odbierał wodę z miejskich pływalni.

Myją jezdnie i torowiska tramwajowe

Najodpowiedniejszym okresem do przeprowadzenia akcji są wakacje, kiedy ośrodki sportu częściowo zawieszają swoje funkcjonowanie. Baseny są wtedy osuszane i czyszczone. ZOM wykorzystuje ten czas, żeby przepompować wodę do specjalistycznych pojazdów, które następnie myją jezdnie i torowiska tramwajowe. W akcji pomaga Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła. Woda jest pobierana w momencie, gdy minie czas konieczny do ulotnienia się preparatów używanych do jej dezynfekcji. Jest więc neutralna dla ludzi i środowiska oraz czyszczonych powierzchni.

Ekologiczna akcja Zarządu Oczyszczania Miasta rozpoczęła się w 2020 roku. W czasie jej trzech edycji odzyskano aż 6,5 mln litrów wody.

Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje w Warszawie sprzątanie 1300 kilometrów ulic i torowisk. Każda z dróg jest czyszczona na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Mieszkańcy mogą sprawdzić harmonogram tych prac w kalendarzu na stronie ZOM. Jednostka zleca ponadto porządkowanie 3,5 mln mkw. terenów dla pieszych, 4,4 tys. przystanków komunikacji miejskiej i 12 tys. koszy na śmieci.

Więcej działań w duchu "zero waste"

Ponowne wykorzystanie wody z miejskich basenów to tylko jeden z przykładów na ekologiczne działania w mieście. W Warszawie działa też sieć jadłodzielni, w których mieszkańcy mogą zostawić zdatne do spożycia jedzenie, by skorzystał z niego ktoś inny. W niektórych dzielnicach organizowane są wyprzedaże garażowe – warszawiacy mogą sprzedać niepotrzebne przedmioty, zamiast je wyrzucać.

Jadłodzielnie cieszą się dużym zainteresowaniem tvn24

W ubiegłym roku miasto organizowało ekopiknik, na którym podczas warsztatów można było nauczyć się np. jak wykonać torbę ze zużytych koszulek lub jak przygotować smaczne potrawy na bazie lekko zwiędłych warzyw czy czerstwego chleba. Aby przeciwdziałać marnowaniu żywności miasto współpracuje też ze sprzedawcami na targowiskach – niesprzedane produkty trafiają do potrzebujących. Warszawa zachęca także do picia wody – kranówki, żeby ograniczyć ilość bezzwrotnych opakowań.

