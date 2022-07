Wodę z basenów wykorzystują do sprzątania miasta

Zarząd Oczyszczania Miasta - tak jak w poprzednich latach - wykorzystuje wodę z miejskich basenów do sprzątania Warszawy. W przepompowywaniu pomaga straż pożarna.

To już trzecie lato, podczas którego ZOM wykorzystuje do prac porządkowych wodę z basenów. W akcji uczestniczą te miejskie pływalnie, które w wakacje mają przerwy w działaniu. Konieczna jest też pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej, która zapewnia sprzęt.

W czasie wakacyjnych przerw technicznych baseny muszą być opróżnione z wody. Zamiast trafić do kanalizacji, jest ona przepompowana do zamiatarek i zmywarek, a następnie użyta do porządkowania miasta.