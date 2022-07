Pięciu chętnych do remontu wiaduktu nad Globusową

W przetargu na remont wiaduktu wpłynęło pięć ofert. Mieszczą się one w przedziale od 11,2 do 12,2 mln zł. "Wydają się one być obiecujące. Zabezpieczone przez nas środki przekraczają zaproponowane przez Wykonawców ceny, dlatego mamy nadzieję, że postępowanie uda się rozstrzygnąć. Oznaczałoby to spore oszczędności" - przekazał ZDM, który dodał, że oferty będą teraz analizowane.