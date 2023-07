Wjechał hulajnogą na przejście dla pieszych, tuż przed auto. "Kompletnie nas zignorował"

"Nie przeprosił, po prostu pojechał dalej"

- Człowiek jadący na hulajnodze kompletnie nas zignorował, nie zatrzymał się, nie przeprosił, po prostu pojechał dalej - opisała kobieta. I dodała: - Rozumiem, że to było przejście dla pieszych, ale żaden pieszy nie wejdzie na pasy z taką prędkością jak hulajnoga, więc szanse na to, żeby kierowca zdążył wyhamować, są znacznie mniejsze.

- Odnoszę wrażenie, że ludzie jadący tymi sprzętami często nie zastanawiają się nad tym, co robią, nie biorą pod uwagę innych osób uczestniczących w ruchu. Tym razem skończyło się tylko na niepotrzebnym wystraszeniu naszego dziecka, ale wydaje mi się, że warto ten temat poruszać i nagłaśniać, żeby skłonić ludzi do refleksji, bo tutaj naprawdę niewiele brakowało do poważnego wypadku - podkreśliła pani Katarzyna.

Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych zabronione

Wprowadzone przepisy nie dopuszczają również przebywania na hulajnodze elektrycznej czy innym urządzeniu transportu osobistego więcej niż jednej osoby. Nie można kierować nią po alkoholu ani korzystać z telefonu podczas jazdy. Doprecyzowano także wiek osoby, która może przemieszczać się hulajnoga elektryczną. Do kierowania nią przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.