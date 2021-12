Wisłostrada w korku. "Najechanie na lewym pasie"

czytaj dalej

"To dzięki Waszemu ogromnemu wsparciu, od razu po wyjściu ze szpitala mogłem udać się do ośrodka rehabilitacji, gdzie od nowa uczę się chodzić" - napisał w piątek w mediach społecznościowych Marcin "Borkoś" Borkowski. Ratownik medyczny wraca do zdrowia po październikowym wypadku na Pradze Północ.