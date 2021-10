Wisłostradą pod prąd. "Manewr mógł być tragiczny w skutkach"

Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Jego autor opisał, że do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór, około godziny 23.30, przed wjazdem do tunelu Wisłostrady. Sytuację zarejestrowała kamera zamontowana w jego aucie. Na nagraniu widać, że pan Wojciech jedzie prawym pasem. Środkowy jest wolny, a lewym poruszali się dwaj inni kierowcy. Nagle na ich pasie pojawia się inne auto, jedzie z naprzeciwka. By uniknąć czołowego zderzenia kierowcy odbijają na środek jezdni.