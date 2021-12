Po Nowym Roku ruszy przebudowa Trasy Łazienkowskiej. Drogowcy podali termin wyburzenia wiaduktów

Jak zapowiedziała Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, wyburzanie wiaduktów nad Agrykolą rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego. Nieco później zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę nowych estakad nad ulicą Paryską.

Nadchodząca przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej będzie wielką, trwającą do marca 2024 roku operacją. Po 46 latach eksploatacji nie nadają się one do użytku. Od spodu odpadają kawałki betonu, konstrukcję podtrzymują metalowe podpory, a przechodniów i auta przejeżdżające przez rondo Sedlaczka chroni siatka. Doraźnie na odcinku Trasy Łazienkowskiej wiodącym przez wiadukty obowiązują ograniczenia prędkości do 40 kilometrów na godzinę. Dlatego wiadukty, między mostem Łazienkowskim a skarpą wiślaną, zostaną rozebrane. W ich miejscu powstaną nowe.

Drogowcy przygotowują się do wykonania tej skomplikowanej operacji. - W tej chwili są prowadzone prace przygotowawcze mające na celu wzmocnienie wiaduktu południowego. Obecnie ruch po tym wiadukcie odbywa się trzema pasami. Po rozpoczęciu prac związanych z wyburzaniem wiaduktu północnego, ruch zostanie przejęty przez wiadukt południowy na czterech pasach - przekazała nam Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Dodała, że potrzeba wzmocnienia wynika ze zleconej przez wykonawcę ekspertyzy technicznej.

Zanim wiadukt północny zostanie wyburzony. Drogowcy muszą uzgodnić i wprowadzić tymczasową organizację ruchu. - Według przewidywań wykonawca przystąpi do wyburzania obiektu na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku - podała Gajewska.

Będą duże utrudnienia

Inwestycja będzie ogromnym wyzwaniem i na pewno oznaczać będzie utrudnienia. Z dorocznych badań Zarządu Dróg Miejskich wynika, że Łazienkowski to drugi, po Grota-Roweckiego, najczęściej wybierany przez kierowców most w Warszawie. Przeprawą między Śródmieściem a Pragą Południe przejeżdżało latem 122 tysiące aut na dobę.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w połowie sierpnia drogowcy rozpoczęli proces poszerzania jezdni wiaduktu południowego do czterech pasów. Już wtedy miasto zalecało pojazdom ciężarowym o masie powyżej 3,5 tony objazdy Puławską i Goworka, Alejami Ujazdowskimi lub Waryńskiego i Spacerową do Gagarina i Czerniakowskiej. Trasę będzie można także ominąć jadąc: aleją Niepodległości, Wilanowską, Trasą Siekierkowską, Czerniakowską. Po rozpoczęciu prac na pierwszym z wiaduktów będą to podstawowe objazdy dla kierowców poruszających się na co dzień Trasą Łazienkowską.

Wykonawcą prac związanych z przebudową wiaduktów nad Agrykolą jest firma Skanska. Koszt prac budowlanych to 87,5 milionów złotych. Na odcinku trasy o długości około 400 metrów, poza nowymi jezdniami, pojawią się między innymi obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie, które poprawią dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.

Estakady nad Paryską do naprawy

Jak zapowiada Małgorzata Gajewska to nie koniec utrudnień na trasie Łazienkowskiej. Drogowcy szykują się też do kolejnej inwestycji, po praskiej stronie Wisły. - Marszałek województwa mazowieckiego wydał decyzję nakazującą rozbudowę ekranów akustycznych w alei Stanów Zjednoczonych na odcinku od Bajońskiej do Międzynarodowej. Na tym odcinku znajdują się estakady nad ulicą Paryską, które są w złym stanie technicznym. Trzeba je rozebrać i zbudować od nowa - poinformowała Gajewska.

Na ten cel miasto otrzymało w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 114 milionów złotych. - Aktualnie czekamy na pozwolenie na budowę. Maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy musimy ogłosić przetarg na wykonawcę tych prac - przekazała Gajewska.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl