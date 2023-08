Wieczorne zderzenie taksówki z busem. Cztery osoby ranne

czytaj dalej

Co do wybuchu powstania nie mieliśmy wątpliwości - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Leszek Kosiński, pseudonim Orzeł, powstaniec warszawski, w dniu 79. rocznicy rozpoczęcia niepodległościowego zrywu. - Nie mogliśmy zostać bezczynni - podkreślał. Zwrócił się też do młodych. Apelował, aby "nie dać się tym, którzy chcą nas zindoktrynować, manipulować, poniewierać, popychać tam, gdzie niekoniecznie chcemy".