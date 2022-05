Będzie kolejny remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Dlaczego nie w tym samym czasie, co nad Agrykolą?

Wiadukty do wymiany, zbudują ekrany akustyczne

Oprócz wiaduktów, przebudowane zostaną również ekrany akustyczne w ciągu alei Stanów Zjednoczonych na odcinku od Bajońskiej do Międzynarodowej. Jest to wynik decyzji marszałka województwa mazowieckiego, poprzedzonej badaniami, które wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Zredukują go nie tylko ekrany, ale również nowa nawierzchnia.

"Remont Trasy Łazienkowskiej jest realizowany etapami"

- Zakładamy, że organizacja ruchu będzie analogiczna do tej, którą mamy w związku z remontem wiaduktów przy Parku Agrykola. Chcemy zachować możliwość przejazdu w obydwu kierunkach przez cały czas trwania inwestycji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to inwestycja, która będzie miała wpływ na sytuację drogową na Trasie Łazienkowskiej, która jest bardzo obciążona - powiedziała tvnwarszawa.pl Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. - Każda ingerencja w ruch powoduje tam odczuwalne dla kierowców zmiany. Niemniej jednak miejmy na uwadze to, że stan techniczny wiaduktów nad ulicą Paryską wymaga z naszej strony natychmiastowej interwencji. Im szybciej do tego przystąpimy, tym prędzej będziemy mogli korzystać z nowych, bezpiecznych i przede wszystkim trwałych obiektów. Kierowców prosimy o wyrozumiałość - dodała.