"Zderzenie dwóch samochodów osobowych z dwoma ciężarowymi". Nocna kolizja na A2

Nocą w okolicy węzła Konotopa doszło do zderzenia czterech pojazdów. Jak informuje policja, na miejscu trwają jeszcze utrudnienia w ruchu.

Drogowcy przed godziną 23 poinformowali o wypadku na trasie Warszawa Zachód - węzeł Pruszków, na wysokości węzła Konotopa. "Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych z dwoma samochodami ciężarowymi" - czytamy w ich komunikacie.

Jak informowała GDDKiA jezdnia w kierunku Poznania była zablokowana i ruch odbywał się pasem awaryjnym. Na początku drogowcy podawali, że przewidywany czas trwania utrudnienia to około trzech godzin, ale po godzinie 4. poinformowali, że w miejscu wypadku wciąż trwają utrudnienia. "Ze względu na wzrastające natężenie ruchu zalecany jest objazd DK92" - zalecali.

- We wtorek około godziny 22.20 na trasie A2 w kierunku Łodzi doszło do zderzenia czterech pojazdów. To kolizja, nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż są utrudnienia, bo jeden tir nie został jeszcze ściągnięty z jedni - ostrzega Edyta Adamus z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.