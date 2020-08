Prace ciepłownicze, frezowanie, remont torowiska. Będą utrudnienia na Pradze Północ i Białołęce

Weekendowe utrudnienia w ruchu czekają mieszkańców Pragi Północ i Białołęki. Spowodują je prace ciepłownicze na Szwedzkiej, remont torów na Jagiellońskiej oraz frezowanie na Modlińskiej. Będą objazdy i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Pierwsze prace ruszą w nocy z czwartku na piątek (13 na 14 sierpnia). O północy ciepłownicy pojawią się na skrzyżowaniu Szwedzkiej i Stalowej. Spowoduje to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na Szwedzkiej między Strzelecką a aleją "Solidarności". Kierowcy będą mogli pojechać wyłącznie w stronę "Solidarności". Wyjeżdżający z ulicy Równej będą mogli skręcać tylko w prawo. Na czas prac obowiązywał będzie także zakaz skrętu z alei "Solidarności" w Szwedzką. Objazd został wytyczony przez aleję "Solidarności" – ulicę Rzeszotarskiej – Konopacką – Strzelecką.

Ratusz ostrzega, że od nocy z czwartku na piątek do niedzieli wieczorem, zamknięty będzie także wylot Stalowej (od strony Czynszowej) na skrzyżowanie ze Szwedzką. Z kolei od niedzieli nie będzie możliwości skrętu w Stalową. By do niej dotrzeć trzeba będzie skręcić ze Szwedzkiej w Strzelecką, a następnie w Konopacką, która przecina Stalową.

Utrudnienia na Szwedzkiej - etap pierwszy Urząd Miasta

W poniedziałek rano (17 sierpnia) nadal będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy odcinku od Stalowej do alei "Solidarności". Urzędnicy zapowiadają, że prace w tym miejscu potrwają do końca sierpnia.

Utrudnienia na Szwedzkiej - etap drugi Urząd Miasta

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianą tras autobusów linii 135 jadących w kierunku placu Hallera oraz linii nocnych N02, N03, N14 i N64.

Jagiellońska

Po północy w piątek (14 sierpnia) ruszą prace torowe na skrzyżowaniu Jagiellońskiej z Ratuszową. Potrwają one do poniedziałkowego poranka - do około czwartej. Tramwajarze będą pracowali na łuku biegnącym przez środek skrzyżowania.

Kierowcy jadący Jagiellońską od strony ronda Starzyńskiego będą musieli skręcić w lewo już na placu Hallera, ponieważ możliwość jazdy prosto zostanie wyłączona. Jadący z drugiej strony – czyli od alei "Solidarności" będą musieli omijać to miejsce, skręcając w prawo w Ratuszową.

Osoby jadące Ratuszową od strony Wybrzeża Helskiego na skrzyżowaniu z Jagiellońską będą miały dwie opcje: jazdę prosto lub skręt w prawo. Skręt w lewo w stronę ronda Starzyńskiego będzie zablokowany. Poruszający się Ratuszową w przeciwnym kierunku (od strony Targowej) będą musieli skręcić w prawo Jagiellońską. Objazdy zostaną poprowadzone przez plac Hallera – Dąbrowszczaków – Inżynierską – Wileńską lub Wybrzeżem Helskim.

Objazd zamkniętego odcinka Jagiellońskiej Urząd Miasta

Prace przy torowisku oznaczają utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 20 i 28. "Kursowanie tramwajów linii 3 będzie zawieszone. Składy linii 6 od ronda Starzyńskiego pojadą prosto ulicą Jagiellońską do pętli Żerań FSO. Tramwaje linii 20 zostaną skierowane na trasę zmienioną, przebiegającą ulicami: Targowa – Zamoyskiego – Grochowska do pętli Gocławek. Do tej samej pętli pojadą także tramwaje linii 28, które będą kursowały ulicami: Starzyńskiego – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska" – podaje ratusz.

W tym czasie na trasie linii autobusowej 509 Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dodatkowe przystanki na Jagiellońskiej w rejonie placu Hallera.

Modlińska

Drogowcy zamierzają wymienić nawierzchnię wiaduktów Modlińskiej nad ulicą Płochocińską.

Utrudnienia rozpoczną się w nocy w czwartku na piątek. Zostanie wtedy wyłączony z ruchu wiadukt w kierunku Pragi. Później, około godziny 22 w piątek zamknięty zostanie również obiekt na jezdni w kierunku Legionowa. W trakcie frezowania ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na poziomie skrzyżowania. Prace mają zakończyć się do poniedziałkowego poranka. Oba wiadukty powinny być przejezdne około godziny 5.

Utrudnienia na wiaduktach Modlińskiej Urząd Miasta

