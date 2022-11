Weekendowe prace drogowe w dwóch dzielnicach. Autobusy pojadą objazdami

Drogowcy planują wymianę nawierzchni na Bielanach i w Wilanowie. W weekend spowoduje to utrudnienia w przejeździe na ulicach Jarzębskiego i Sytej. Zamknięte odcinki będzie można ominąć objazdami. Spowoduje to zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Na Bielanach kończą się prace związane z modernizacją ulicy Jarzębskiego. Drogowcy wybudowali tam chodniki z azylami dla pieszych oraz nowe wjazdy do posesji. Ostatnim etapem będzie frezowanie planowane na nadchodzący weekend, 25-27 listopada.

Frezowanie rozpocznie się w piątek około godziny 22 i będzie trwało do poniedziałkowego poranka. W tym czasie ulica Jarzębskiego będzie wyłączona z ruchu na całej długości, czyli od skrzyżowania z Broniewskiego do skrzyżowania z Żeromskiego.

Prace drogowe na Sytej

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od piątku, od godziny 22 do poniedziałku, do godziny 4. Kierowcy nie będą mogli korzystać z wyjazdów z dróg poprzecznych na Sytą. Wszystkie zostaną zamknięte. Ominąć roboty drogowe będzie można objazdem przez ulice: Vogla, Zaściankową i Bruzdową do obwodnicy.