Ważne zmiany w aplikacji 19115. Dotyczą zgłoszenia źle zaparkowanych aut

Na Kontakt24 otrzymaliśmy kilka sygnałów dotyczących braku możliwości zgłoszenia stołecznej straży miejskiej nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu przez mobilną aplikację Warszawa 19115. Okazuje się, że funkcja nie została wyłączona, ale żeby z niej skorzystać, konieczne jest teraz podanie swoich danych.

Dotychczas na Kontakt24 wpłynęło kilka maili sygnalizujących ten problem. "Od lat mamy rozwiązanie 19115, przez które można zgłaszać władzy różne problemy. Niestety, ostatnio z komórkowej aplikacji usunięto możliwość wezwania strażników do nieprawidłowego parkowania. Wiem, że pozostały inne możliwości kontaktowania się ze strażą, ale dla wielu osób jest to poważne utrudnienie i niczym nie jest uzasadnione" - napisał w jednym z maili pan Radosław.

Straż miejska zaprzecza

O problem zapytaliśmy stołeczna straż miejską. Jak poinformował nas Jerzy Jabraszko z referatu prasowego tej formacji, strażnicy nie otrzymywali do tej pory żadnych zgłoszeń dotyczących usunięcia omawianej funkcji. Jak twierdzi, w aplikacji wciąż można zgłaszać źle zaparkowane auta.

Sprawdziliśmy to. Rzeczywiście funkcja jest dostępna. Po wyborze pola "Zgłoś do 19115" na ekranie smartfona pojawiają się trzy zakładki: opisz problem, dodaj zdjęcie i wskaż lokalizację. Po wejściu w pierwszą z nich należy wybrać, czego dotyczy problem. Jeśli wybierzemy zakładkę "drogi", jedna z opcji, która nam się wyświetli, to "źle zaparkowane pojazdy". Wykroczenie można zgłosić poprzez aplikację lub dzwoniąc na numer 986. Jeśli wybieramy pierwszą możliwość, trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wypełnić krótki formularz.

Zmiany w regulaminie

Jak się okazuje, zamieszanie z aplikacją wynika najprawdopodobniej z uwagi na zmiany regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej Warszawa 19115 oraz Portalu Warszawa 19115. Te weszły w życie 6 kwietnia tego roku. "Zmiany dotyczą danych osobowych, jakie są zbierane na potrzeby realizacji zgłoszeń przekazywanych w ramach aplikacji" - poinformowano na stronie warszawa19115.pl.

Do istniejącego punktu 5 w paragrafie 3, który mówi o tym, że "podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić kontakt zwrotny z użytkownikiem", został dodany podpunkt o treści: "wyjątek stanowią zgłoszenia dotyczące źle zaparkowanych pojazdów, gdzie wymagamy Twoich danych osobowych oraz adresu korespondencyjnego do doręczeń na terenie kraju. Twoje dane zostaną przekazane do Straży Miejskiej. Udostępniamy też możliwość telefonicznego zgłoszenia bezpośrednio do Straży Miejskiej pod nr 986" - czytamy na stronie warszawa19115.pl.

Zastrzeżono, że "niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól może być podstawą do pozostawienia zgłoszenia bez dalszego biegu"

Trzeba podać swoje dane

Jak czytamy dalej na stronie, wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania aplikacji do obowiązujących przepisów dotyczących wykroczeń. W związku z tym aplikacja w dalszym ciągu będzie umożliwiać przesłanie zgłoszenia dotyczącego źle zaparkowanych pojazdów poprzez zgłoszenie interwencyjne, w którym należy określić: rodzaj problemu, typ znaku, numeru rejestracyjnego pojazdu, datę i godzinę wykonania zdjęcia, adres do korespondencji na terenie kraju zawierający miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania. Zgłoszenie musi zabierać też opis czynu, który w ocenie zgłaszającego jest zabroniony, maksymalnie trzy zdjęcia dokumentujące wykroczenie z widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu, wskazanie miejsca, w którym doszło do zdarzenia w sekcji "wskaż lokalizację oraz imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, pobierane automatycznie z sekcji "moje dane".

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszenie przesłane w takiej formie zainicjuje czynności Straży Miejskiej m. st. Warszawy - w zależności od faktycznych potrzeb zostanie niezwłocznie podjęta interwencja lub też informacja będzie weryfikowana. Straż Miejska ustali, czy zdarzenie, o którym przekazano informację, wyczerpuje znamiona wykroczenia. W zależności od wyniku ustaleń będą podejmowane dalsze działania" - podano w komunikacie. "W sytuacji, gdy ustalony sprawca zaneguje popełnienie wykroczenia lub zebrany materiał dowodowy będzie budził wątpliwości zgłaszający Użytkownik może zostać wezwany i przesłuchany do protokołu w charakterze świadka. Niezgłoszenie się na wezwanie skutkuje brakiem możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy wykroczenia" - podsumowano.

