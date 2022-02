Progi zwalniające i ograniczenia nie pomagają. Na Skalnicowej ponad 40 kolizji w dwa lata

Na niewielkiej ulicy Skalnicowej w Wawrze regularnie dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych. W ubiegłą sobotę kierowca samochodu osobowego uderzył w słup energetyczny, który przewrócił się na jezdnię. Aby poprawić bezpieczeństwo dzielnica zmieniła już organizację ruchu, ale efektów nie widać. Policja przekazała, że w ciągu dwóch lat doszło tam do ponad 40 kolizji.

Skalnicowa łączy lokalne ulice Wawra z Wałem Miedzeszyńskim i Traktem Lubelskim. Kursuje tędy jedna linia autobusowa - 142. Na wysokości hotelu, w pobliżu szkoły podstawowej i przychodni, znajduje się niezbyt ostry łuk drogi. Jak zaobserwował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, na tym niewielkim zakręcie regularnie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

- Choć to niewielka ulica, od kilku lat regularnie dochodzi na niej do wypadków i kolizji. Zazwyczaj scenariusz jest podobny. Kierowca na łuku drogi traci panowanie nad samochodem i uderza w słup. W grudniu 2017 jeden z takich kierowców go złamał. Po tamtym zdarzeniu zamontowano solidniejszą konstrukcję. W ubiegłą sobotę jednak znów został powalony przez pijanego kierowcę toyoty - mówi nasz reporter.